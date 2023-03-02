Spor fotoğrafçısı Onur Çam son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden spor fotoğrafçısı Onur Çam’ın cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Spor fotoğrafçısı Onur Çam, İzmir’de bisikletiyle seyir halindeki kamyona arkadan çarparak geçirdiği trafik kazasında 56 yaşında hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Onur Çam için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Onur Çam'ın annesi ve ablası kabul etti. Cenaze törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.



