Portekiz'de şike krizi: Benfica'ya soruşturma açıldı

Portekiz Cumhuriyet Başsavcılığı, Benfica'nın toplam 12 maçta şike ve teşvik primi dağıtmasından şüphelenildiği için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Portekiz'in köklü kulübü Benfica, 6 maçta şike amaçlı ve 6 maçta ise teşvik primi dağıttığına yönelik soruşturma altında...



Portekiz Cumhuriyet Savcılığı Ofisi'nde yapılan açıklamada; Benfica'nın toplam 12 maç için soruşturulduğu doğrulandı. 12 maçın tamamının 2016 ila 2019 yılları arasında oynandığı belirtildi.



6 maçta şike, 6 maçta teşvik primi



Ülkede yayın yapan TVI'nin haberine göre; Benfica oynadığı 6 maçta şike amaçlı rakip futbolculara para dağıttı. Diğer 6 maçta ise Porto ve Sporting'in rakiplerine teşvik primi verildi. Benfica'nın şike amaçlı para dağıttığı 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kaldığı belirtildi.



İşte o maçlar



TVI, şike ve teşvik için para dağıtılan 6 maçı açıkladı.



Maritimo 0-2 Benfica



Rio Ave 0-1 Benfica



Boavista 2-2 Benfica



Benfica 5-0 Maritimo



Benfica 5-1 Boavista



Porto 1-1 Vitoria Setubal