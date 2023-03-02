  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PFDK'dan tribün kapatma ve para cezaları geldi

PFDK, 5 Süper Lig ekibine para cezası verdi. Aynı zamanda Galatasaray ve Beşiktaş'ın bazı tribünleri bloke edildi.

Ekleme: 2.03.2023 - 20:00 Güncelleme: 2.03.2023 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü ve Kayserispor'a para cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş'ın bazı tribünlerinin bloke edilmesine karar verdi.

Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

'1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 04.02.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP TRİBÜNÜ VIP SAĞ blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- GALATASARAY A.Ş. 'nin, 05.02.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 407, 408, 206, 207, 106, 107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 126.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU TRİBÜNÜ 111, 113 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- TRABZONSPOR A.Ş. 'nin, 05.02.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü hakkında, 25.02.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Hakemler ve Diğer Müsabaka Görevlilerine Toplu Müdahale nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün sporcuları MAME BRIAM DIOUF hakkında, müsabakada görmüş olduğu ilk sarı kart ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE,

5- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü hakkında, 25.02.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Hakemler ve Diğer Müsabaka Görevlilerine Toplu Müdahale nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 25.02.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü hakkında, Hakemler ve Diğer Müsabaka Görevlilerine Toplu Müdahale nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. 'nin, 26.02.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının sahaya ve rakip takım mensubuna yönelik madeni para, bardak su ve plastik çakmak atmaları suretiyle meydana gelen saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜNÜ 408 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının rakip takım mensubuna yönelik çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Karar verilmiştir.'
İYİ Parti ve CHP'den OHAL ilanı! Gözler 6 Mart'taki 'aday' açıklamasında
İyi Partili Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken açıklama... Önce yazdı sonra sildi!
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1: Ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu
Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi
Altılı masa toplantısından notlar: Meral Akşener süre istedi
Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısında Akşener silindi
Deprem araştırma komisyonu kurulacak
FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı
Bakan Kurum duyurdu: Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı
Selçuk Bayraktar: 520 adetlik Baykar Konteyner Kent çalışmalarımız hızla devam ediyor
CHP'li belediyeden tarih sömürüsü
CHP'li Başkan Mustafa İduğ'dan 'Asrın Felaketi' sözleri: Kimse devletimize laf atmasın, böyle bir depreme kimse yetişemezdi!
İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA'nın o haritası
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Kurum'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
AFAD'dan milli seferberlik hamlesi: Ulusal Risk Kalkanı Modeli için tüm Türkiye'ye çağrı
Barış Yarkadaş Akşener'i ve CHP'li belediye başkanlarını yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nun önünden çekilin
Aliyev'den sömürgeci Fransa'ya tarihi çağrı: Özür dileyin
Hatay'daki Kartopu Apartmanı'nın sorumlularından Murat Göksel Dalkılıç yakalandı
ÖSYM'den sınav kararı! Adaylar farklı illerde girecek
1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü