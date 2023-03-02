Mutlu son! Arda Güler ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Kulübü, Türk futbolunda son dönemlerde yıldızı en çok parlayan isimlerden biri olan Arda Güler için harekete geçmişti. Sarı- Lacivertliler, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.Teknik direktör Jorge Jesus'un, "Geleceğin yıldızlarından biri olacak" dediği Arda Güler ile imzalanacak yeni sözleşmenin detayları da netleşti. Kanarya, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 30-35 milyon euro civarında bir serbest kalma bedeli ekleyecek. Avrupa kulüplerinin listesindeki futbolcudan önümüzdeki dönemde transferi halinde maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor.Fenerbahçe ayrıca yeni sözleşmede, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro karşılığında serbest kalır' maddesini de kaldıracak. Oyuncunun ailesiyle çok iyi bir iletişimi olan Başkan Ali Koç'un da genç futbolcunun kalmasını çok istediği belirtildi. Bu sezon, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 karşılaşmada 481 dakika süre alan Arda Güler, 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.