Marius Sumudica emekli olacağını duyurdu

Rumen teknik direktör Marius Sumudica, futboldan emekli olacağını söyledi.

Ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da çalışan Marius Sumudica'dan sürpriz bir karar geldi.



Rumen teknik adam, futboldan emekli olacağını duyurdu.



'4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmenin vakti geldi. Ailemden özür diliyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor.'



2 yıllık sözleşme imzalamıştı

Al Raed'de görev yapan Sumudica, Suudi Arabistan temsilcisine Temmuz 2022'de 2 yıllık imza atmıştı.



