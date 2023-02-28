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Beyaz Gazete
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Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi seyirci kararı!.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçına, Kayseri il Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe seyircisi alınmayacak. .

Ekleme: 28.02.2023 - 12:39 Güncelleme: 28.02.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde flaş bir karar alındı.

4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesine Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak..
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