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Beyaz Gazete
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FIFA'dan devrim niteliğinde kayıp zaman kararı

Dünya futbolunun patronu FIFA, müsabakalarda zamandan çalan süreler nedeniyle yeni değişiklikler yapmayı düşünüyor.

Ekleme: 2.03.2023 - 11:24 Güncelleme: 2.03.2023 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Futbolun kayıp süresini geri kazanmayı amaçlayan FIFA, hakemlere tüm duraklama anlarını tam olarak dikkate almaları konusunda talimat vermişti.

Yeni bir karar geliyor
FIFA, maçlardaki kayıp zamanları 'futbol için bir bela' olarak görüyor. Dünya futbolunun patronu kayıp zamanla ilgili önerileri hafta sonu yapılacak IFAB toplantısında tartışacak.

Gol sevinci de eklenecek
Marca'nın haberine göre FIFA, hazirandan itibaren gol sevinçlerindeki kayıp zamanı da normal süreye ekleyecek.

Son olarak Dünya Kupası'nda ilk denemesini yapan FIFA'nın kararı sonrası ortalama ekstra zaman süresi 4-5 dakika civarında artış göstermişti.


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