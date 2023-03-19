Olaylı maçta Fenerbahçe 3 puanı kaptı! Kanarya, Alanyaspor deplasmanında geriden gelerek kazandı…

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.Karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertli ekip, henüz 4. dakikada Koulouris'in golüyle maçta 1-0 geriye düştü.Yenilen golden sonra Alanyaspor kalesinde baskısını artıran Fenerbahçe, 35. dakikada Diego Rossi'nin kafa golüyle eşitliği yakaladı ancak bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.İptal edilen gol, taraftarların da çokça tepkisini çekerken Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyadan açıklama yayınlayarak bu karara itiraz etti.Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan sarı-lacivertliler, penaltı kazandı. 65. dakikada topun başına geçen Enner Valencia, maçta eşitliği yakaladı.Mücadelenin sonlarına doğru bir kez daha penaltı kazanan Fenerbahçe, 85. dakikada yine Enner Valencia ile 2-1 öne geçmeyi başardı.Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 90+2'de Emre Mor'un uzaklardan nefis vuruşuyla geldi. Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı alan Kanarya, 54 puana yükseldi. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.