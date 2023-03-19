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Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip 3 puanı hanesine yazdırıp lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak isterken Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli olu. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 19.03.2023 - 18:06 Güncelleme: 19.03.2023 - 18:09 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Oosterwolde, Gustavo Henrique, Samet, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan, Rossi, Valencia, Pedro

Alanyaspor: Runarsson, Yusuf, Rassoul, Furkan, Candeias, Lusamba, Umut, Efkan, Efecan, Cavaliero, Koulauris

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

SON 6 MAÇTA 16 PUAN

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

KANARYA'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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