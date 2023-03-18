Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul ekibi takımın teknik sorumlusu Selçuk İnan ile vedalaştı.Futbol kariyerini bitirdikten sonra Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenörlüğe başlayan Selçuk İnan, 22 Kasım 2022'de Kasımpaşa ile ilk teknik direktörlük tecrübesine başlamıştı.Kasımpaşa'da 12 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 kez yenilmişti. Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla yenilerek veda etmişti."Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: