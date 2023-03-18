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Beşiktaş - İstanbulspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de 26. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Ekleme: 18.03.2023 - 18:00 Güncelleme: 18.03.2023 - 18:01 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 26. hafta maçında Beşiktaş, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Omar, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon, Mehmet, Tutan, Lojsah, Ba, Muammer, Lokilo, Ethemi, Eze
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