Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 15 sayı fark

Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı.Ev sahibi ekip mücadeleyi 95-80'lik skorla kazandı.Sarı-lacivertliler bu sonuçla derecesini 18-3 yaparken ligin dibine demir atan siyah-beyazlılar ise 6-15'e geriledi.Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip etkili oynayan Hayes-Davis'ten bulduğu 10 sayıyla ilk 5 dakikalık bölümü 14-8 önde geçti. Konuk ekipte de Cartwright üçlük atışlarından bulduğu 6 sayıyla Beşiktaş Emlakjet'i bu bölümlerde ayakta tutan isim oldu. Son bölümde de etkili oyununu sürdüren ve farkı iki kez 11 sayılara kadar çıkaran (19-8/25-14) Fenerbahçe Beko ilk periyodu 25-17 üstün tamamladı.Sarı-lacivertliler ikinci çeyreğin ilk bölümünde Edwards'ın iyi oyunuyla rakibine 10 sayılık üstünlük kurdu: 32-22. Sonraki dakikalarda Cartwright, Egemen Güven ve Freeman'la peş peşe sayılar bulan siyah-beyazlılar ise bitime 3 dakika kala farkı 4'e kadar düşürmeyi başardı: 35-31. Hayes-Davis ve Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle toparlanan ev sahibi ekip soyunma odasına 46-38 önde gitti.Üçüncü periyotta her iki ekip de uzak atış ve pota altı oyunlarla karşılıklı sayılar buldu. Usher ve Freeman'ın iyi oyunuyla farkı tekrar 5 sayılara kadar (69-64) düşüren Beşiktaş Emlakjet'e sarı-lacivertli ekipten Şehmus Hazer ve Hayes-Davis, üçlük atışlarından buldukları sayılarla cevap verdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 72-64'lük skorla Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle geçildi.Son periyotta Guduric, Motley ve Melih Mahmutoğlu'nun devreye girerek Hayes-Davis'e eşlik ettiği Fenerbahçe Beko bir ara farkı 19 sayıya (92-73) çıkardığı karşılaşmayı 95-80 kazandı.Fenerbahçe: 95 - Beşiktaş: 80Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali KöseoğluFenerbahçe Beko: Motley 7, Şehmus Hazer 9, Wilbekin 5, Edwards 14, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 10, Hayes-Davis 30, Tarık Biberovic 7, Jekiri 6, Guduric 7Beşiktaş Emlakjet: Yiğit Onan 1, Whitehead 5, Usher 22, Freeman 16, Cartwright 14, Ömer Can İlyasoğlu 2, Egemen Güven 4, Burak Can Yıldızlı 6, Samet Yiğitoğlu 2, Sokolowski 8, Okben Ulubay1. Periyot: 25-17Devre: 46-383. Periyot: 72-64Beş faulle çıkan: 37.05 Whitehead (Beşiktaş Emlakjet)