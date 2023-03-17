UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Organizasyonların kura çekimi, UEFA'nın Nyon'da bulunan genel merkezinde gerçekleştirildi.
UEFA Konferans Ligi'nde dün oynanan son 16 turu rövanş maçlarından sonra bugün çekilen kura sonrası eşleşmeler belli oldu.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL
Lech Poznan - Fiorentina
Gent - West Ham
AZ Alkmaar - Anderlecht
Nice - Basel
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ YARI FİNAL
Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice
Gent - West Ham United / AZ Alkmaar - Anderlecht
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL
Lech Poznan - Fiorentina
Gent - West Ham
AZ Alkmaar - Anderlecht
Nice - Basel
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ YARI FİNAL
Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice
Gent - West Ham United / AZ Alkmaar - Anderlecht