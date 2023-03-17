UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekiliyor.
İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde, Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nin çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeleri belli oluyor.
Final Macaristan'da olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk maçları ise 11 Mayıs'ta oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
2022-2023 Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'nin 65.000 kapasiteli Puskas Arena Stadı'nda oynanacak.
Kuraya giren 8 takım şu şekilde oldu:
Sevilla (İspanya) Feyenoord (Hollanda), Juventus, Roma (İtalya), Manchester United (İngiltere) Bayer Leverkusen (Almanya), Union Saint-Gilloise (Belçika), Sporting (Portekiz).
Çeyrek final eşleşmeleri:
Manchester United - Sevilla
Juventus - Sporting
Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise
Feyenoord - Roma
Yarı final eşleşmeleri:
Juventus - Sporting / Manchester United - Sevilla
Feyenoord - Roma / Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise
Final Macaristan'da olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk maçları ise 11 Mayıs'ta oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
2022-2023 Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'nin 65.000 kapasiteli Puskas Arena Stadı'nda oynanacak.
Kuraya giren 8 takım şu şekilde oldu:
Sevilla (İspanya) Feyenoord (Hollanda), Juventus, Roma (İtalya), Manchester United (İngiltere) Bayer Leverkusen (Almanya), Union Saint-Gilloise (Belçika), Sporting (Portekiz).
Çeyrek final eşleşmeleri:
Manchester United - Sevilla
Juventus - Sporting
Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise
Feyenoord - Roma
Yarı final eşleşmeleri:
Juventus - Sporting / Manchester United - Sevilla
Feyenoord - Roma / Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise