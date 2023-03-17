Süper Lig'de Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Zorlu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Konyaspor, sahasında lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Konyaspor, kötü gidişata dur demek için mutlak galibiyet ararken sarı-kırmızı ekip serisini sürdürmek istiyor. Maç öncesi Konyaspor, 31. puanla 8. sırada yer alırken Galatasaray, 60 puanla ilk sırada yer alıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 20.00'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.



İLK 11'LER:



KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet



GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi.



Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.



Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.



GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK



Sarı-kırmızılı ekipte, 3 önemli futbolcu Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.



SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI



Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.