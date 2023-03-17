  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sivas'ta Fiorentinalı futbolcunun burnunu kıran taraftar hakkında karar verildi

Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda oynanan Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya giren 2 taraftarda biri, İtalyan futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırarak burnunu kırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ekleme: 17.03.2023 - 14:54 Güncelleme: 17.03.2023 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya giren 2 taraftardan biri Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırmıştı. Adliyeye sevk edilen taraftarlar için mahkeme kararını verdi.

BIANCO'YA SALDIRAN TARAFTAR TUTUKLANDI

Sivas'ta Fiorentinalı futbolcunun burnunu kıran taraftar hakkında karar verildi

Sivasspor-Fiorentina maçında Alessandro Bianco'ya yumruk atan taraftar ve sahaya atlayan başka bir taraftar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu. Sahadaki güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alınmış ardından ise adliyeye sevk edilmişti.

Taraftarın saldırdığı Alessandro Bianco'nun son hali:

Sivas'ta Fiorentinalı futbolcunun burnunu kıran taraftar hakkında karar verildi
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz
BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye geldi!
Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi
İBB'de zam isyanı! Metro İstanbul çalışanları zam alamayınca yürüyüş yaptı
CHP'li belediyeden para ödüllü heykel yarışması
Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!
Hazine Bakanlığı depremin maliyetini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi
Kore gazisinin Başkan Erdoğan'la görüşme dileği gerçek oldu: Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu
Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto arasında kritik görüşme! Gündem: NATO üyeliği
CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak
İYİ Parti'den olay yaratacak 'İmamoğlu ve Yavaş' afişi: 'Tarih yazacağız'
Togg için 'Yapılamaz, satılamaz' diyen muhalefet satışa çıkınca üç maymunu oynamaya başladı
Milli Muharip Uçak ilk taksi testini başarıyla tamamladı: Bu yıl sonunda göklerde olacak
Muharrem İnce: Yüz bin imzayla aday olacağım, ‘CHP’ye katıl’ diyen bir varsa ‘sakın ha’ diyen üç var
Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL!
6’lı koalisyon ile HDP ittifakını PKK’nın yayın organında itiraf etti: Yeni sürecin öncüsü biz olacağız...
Rönesans’ı denetleyen Ali Onur Çinçinoğlu CHP'li Lütfü Savaş'ın ‘prensi’ çıktı
Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı