Sivas'ta Fiorentinalı futbolcunun burnunu kıran taraftar hakkında karar verildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya giren 2 taraftardan biri Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırmıştı. Adliyeye sevk edilen taraftarlar için mahkeme kararını verdi.Sivasspor-Fiorentina maçında Alessandro Bianco'ya yumruk atan taraftar ve sahaya atlayan başka bir taraftar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu. Sahadaki güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alınmış ardından ise adliyeye sevk edilmişti.Taraftarın saldırdığı Alessandro Bianco'nun son hali: