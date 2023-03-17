Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. İngiliz temsilcisi Manchester City ile Alman ekibi Bayern Münih'in eşleşmesi en dikkat çekici maç olarak göze çarptı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeleri belli oldu.



Hedef İstanbul'da olacak olan final



UEFA'dan yapılan açıklamada çeyrek final mücadelelerinde ilk maçların 11-12 Nisan, rövanşların ise 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.



Yarı final ilk maçlarının 9-10 Mayıs ve rövanşların ise 16-17 Nisan'da oynanacağı ilan edilirken İstanbul'daki finalin tarihi ise 10 Haziran olarak belirlendi.



Kuraya giren 8 takım şu şekilde oldu: Manchester City, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Munih (Almanya), Benfica (Portekiz), Milan, Napoli, Inter (İtalya).



Çeyrek final eşleşmeleri:



Real Madrid - Chelsea



Inter - Benfica



Manchester City - Bayern Münih



Milan - Napoli



Yarı final eşleşmeleri:



Milan - Napoli / Inter - Benfica



Real Madrid - Chelsea / Manchester City - Bayern Münih