Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Beni anladın mı?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı 1-0 mağlup etse de ilk maçı 2-0 kaybettiği için çeyrek finale çıkamadı.Brezilya'da Fluminense forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda ettiği maçın ardından sarı-lacivertlileri kızdıran bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya hesabından video yayınlayan Melo, "Avrupa'da sadece Galatasaray şampiyon oldu. Beni anladın mı? Sadece Galatasaray! En büyük Cim Bom" ifadelerini kullandı.Melo'nun bu paylaşımı sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.