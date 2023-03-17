Galatasaray’ın serisine Konyaspor ‘dur’ dedi! Aslan 14 maç sonra ligde kazanamadı…

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayla başladı.Ligde tam 14 maçlık galibiyet serisi elde eden Galatasaray, Konya deplasmanına da 3 puan için çıktı ancak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Karşılaşmanın ilk yarısında Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, ilk 45 dakikayı üstün bitirdi.İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf olan Konyaspor, 62. dakikada Soner Dikmen ile skoru eşitleyen golü attı.Bu dakikadan sonra baskını artıran Galatasaray, 71. dakikada yine Rashica ile öne geçmeyi başardı ancak bu gol ofsayta takıldı. Konyaspor ise 89. dakikada Endri Çekici ile topu ağlara gönderdi ancak bu gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.Ev sahibi ekip, 90+3'te Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası dışında golüyle skoru 2-1 yaptı sahadan 3 puanla ayrıldı.Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Aslan, 60 puanla haftayı kapattı. Konyaspor ise 34 puana yükseldi.