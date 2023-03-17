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Galatasaray’ın serisine Konyaspor ‘dur’ dedi! Aslan 14 maç sonra ligde kazanamadı…

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ligin zorlu deplasmanlarından birisine galibiyet için çıkan sarı-kırmızılı ekip, öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ligde 14 maçtır kazanan Galatasaray’ın serisi sona erdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 17.03.2023 - 22:11 Güncelleme: 17.03.2023 - 22:13 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

Ligde tam 14 maçlık galibiyet serisi elde eden Galatasaray, Konya deplasmanına da 3 puan için çıktı ancak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray’ın serisine Konyaspor ‘dur’ dedi! Aslan 14 maç sonra ligde kazanamadı…

Karşılaşmanın ilk yarısında Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, ilk 45 dakikayı üstün bitirdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf olan Konyaspor, 62. dakikada Soner Dikmen ile skoru eşitleyen golü attı.

Galatasaray’ın serisine Konyaspor ‘dur’ dedi! Aslan 14 maç sonra ligde kazanamadı…

Bu dakikadan sonra baskını artıran Galatasaray, 71. dakikada yine Rashica ile öne geçmeyi başardı ancak bu gol ofsayta takıldı. Konyaspor ise 89. dakikada Endri Çekici ile topu ağlara gönderdi ancak bu gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray’ın serisine Konyaspor ‘dur’ dedi! Aslan 14 maç sonra ligde kazanamadı…

Ev sahibi ekip, 90+3'te Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası dışında golüyle skoru 2-1 yaptı sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Aslan, 60 puanla haftayı kapattı. Konyaspor ise 34 puana yükseldi.

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