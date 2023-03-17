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Beşiktaş, Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz kiralık olarak transfer ettiği İngiliz oyuncu Dele Alli'nin Everton'dan satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Ekleme: 17.03.2023 - 13:23 Güncelleme: 17.03.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Yoluna sadece Süper Lig'de devam eden ve ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta Dele Alli ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Dele Alli'nin geleceği belli oluyor.

Beşiktaş'ın gelecek planlamasında yer almıyor

8 milyon euro satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibinden kiralanan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı takımın gelecek planları arasında yer almıyor.

Everton, Alli'nin bonservisini düşürmeyi teklif etti

1 yıllığına kiranan oyuncu için kulübü Everton, Beşiktaş'ın kapısını yeni bir teklifle çaldı. İngiliz kulübü, Beşiktaş'a Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu düşürebileceğini iletti. Siyah-beyazlılar, ise bu teklifi kabul etmedi ve Alli'yi gelecek sezon kadroda düşünmediklerini belirtti.

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek

Everton'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek yıldız futbolcu, Beşiktaş formasını bu sezon 15 kez giydi. 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş, Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak

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