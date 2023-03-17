Beşiktaş, Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak

Yoluna sadece Süper Lig'de devam eden ve ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta Dele Alli ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Dele Alli'nin geleceği belli oluyor.8 milyon euro satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibinden kiralanan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı takımın gelecek planları arasında yer almıyor.1 yıllığına kiranan oyuncu için kulübü Everton, Beşiktaş'ın kapısını yeni bir teklifle çaldı. İngiliz kulübü, Beşiktaş'a Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu düşürebileceğini iletti. Siyah-beyazlılar, ise bu teklifi kabul etmedi ve Alli'yi gelecek sezon kadroda düşünmediklerini belirtti.Everton'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek yıldız futbolcu, Beşiktaş formasını bu sezon 15 kez giydi. 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol atma başarısı gösterdi.