A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart Salı günü saat 21.45’te Bursa Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin aday kadrosu açıklandı.A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart Salı günü saat 21.45’te Bursa Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin aday kadrosu açıklandı.A Milli Takım kadrosuna, Galatasaray forması ile başarılı bir sezon geçiren Abdülkerim Bardakcı, Schalke 04 forması giyen gurbetçi futbolcu Mehmet Can Aydın ve Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir ilk kez seçildi.