  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Ekleme: 17.03.2023 - 15:36 Güncelleme: 17.03.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart Salı günü saat 21.45’te Bursa Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart Salı günü saat 21.45’te Bursa Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin aday kadrosu açıklandı.

3 isim ilk kez davet aldı

A Milli Takım kadrosuna, Galatasaray forması ile başarılı bir sezon geçiren Abdülkerim Bardakcı, Schalke 04 forması giyen gurbetçi futbolcu Mehmet Can Aydın ve Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir ilk kez seçildi.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

Forvetler: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir.

A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz
BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye geldi!
Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi
İBB'de zam isyanı! Metro İstanbul çalışanları zam alamayınca yürüyüş yaptı
CHP'li belediyeden para ödüllü heykel yarışması
Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!
Hazine Bakanlığı depremin maliyetini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi
Kore gazisinin Başkan Erdoğan'la görüşme dileği gerçek oldu: Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu
Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto arasında kritik görüşme! Gündem: NATO üyeliği
CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak
İYİ Parti'den olay yaratacak 'İmamoğlu ve Yavaş' afişi: 'Tarih yazacağız'
Togg için 'Yapılamaz, satılamaz' diyen muhalefet satışa çıkınca üç maymunu oynamaya başladı
Milli Muharip Uçak ilk taksi testini başarıyla tamamladı: Bu yıl sonunda göklerde olacak
Muharrem İnce: Yüz bin imzayla aday olacağım, ‘CHP’ye katıl’ diyen bir varsa ‘sakın ha’ diyen üç var
Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL!
6’lı koalisyon ile HDP ittifakını PKK’nın yayın organında itiraf etti: Yeni sürecin öncüsü biz olacağız...
Rönesans’ı denetleyen Ali Onur Çinçinoğlu CHP'li Lütfü Savaş'ın ‘prensi’ çıktı
Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı