Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası geçtiğimiz hafta tekrardan sahne almaya başlayan Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu 26.haftanın hakemlerini açıkladı.
İşte bu hafta oynanacak maçların hakem listesi:
Konyaspor-Galatasaray - Zorbay Küçük
Kasımpaşa-Ümraniyespor - Mustafa Kürşat Filiz
Adana Demirspor-Antalyaspor - Bahattin Şimşek
Sivasspor - Ankaragücü - Suat Arslanboğa
Karagümrük-Başakşehir - Tugay Kaan Numanoğlu
Alanyaspor - Fenerbahçe - Mete Kalkavan
Türkiye Futbol Federasyonu 26.haftanın hakemlerini açıkladı.
İşte bu hafta oynanacak maçların hakem listesi:
Konyaspor-Galatasaray - Zorbay Küçük
Kasımpaşa-Ümraniyespor - Mustafa Kürşat Filiz
Adana Demirspor-Antalyaspor - Bahattin Şimşek
Sivasspor - Ankaragücü - Suat Arslanboğa
Karagümrük-Başakşehir - Tugay Kaan Numanoğlu
Alanyaspor - Fenerbahçe - Mete Kalkavan