Sivasspor - Fiorentina maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fiorentina'yı ağırlayacak Sivasspor, Avrupa Kupaları'ndaki 30. maçına çıkacak. Peki, Sivasspor-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fiorentina'yı konuk edecek.



UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor 1-0 mağlup olduğu ilk karşılaşmanın rövanşında çeyrek final biletini almak istiyor.



UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.



Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başararak grubunu lider tamamlayıp Fiorentina ile eşleşmişti.



Avrupa kupalarındaki 30. mücadelesine çıkacak



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 30. mücadelesine çıkacak.



Eksikler ve cezalılar



Sivasspor'da Caner Osmanpaşa, Mustafa Yatabare, Robin Yalçın sakatlığı dolayısıyla maçta forma giyemeyecek. İlk mücadelenin son dakikalarında kırmızı kart gören Max Gradel ise cezalı duruma düştüğü için bu maçta forma şansı bulamayacak.



Fiorentina'da ise Aleksa Terzic sakatlığı gereği sahada olmayacak. Sarı kart cezalısı Cristiano Biraghi ise İtalyan ekibin kadrosunda yer almadı.



Sivasspor - Fiorentina karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşma EXXEN ekranlarından yayımlanacak.



İLK 11'LER



Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo



Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral