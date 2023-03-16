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Sivasspor Avrupa'ya veda etti!

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-0'lık yenilginin rövanşında Fiorentina'ya 4-1 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

Ekleme: 16.03.2023 - 22:50 Güncelleme: 16.03.2023 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
EFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina'ya 1-0 kaybeden Sivasspor, rövanş maçında İtalyan ekibine 3-1 kaybetti.

Mücadele ilk gol sesi Sivasspor'dan geldi. 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ceza sahası dışından çektiği harika şutla takımını öne geçirdi. 44'te konuk ekip Cabral ile skora denge getirdi.

İlk yarı 1-1 beraberlikle sona ererken Fiorentina 62'de Milenkovic ile 2-1 öne geçti. Maçın 78. dakikasında Sivassporlu Goutas ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-1 oldu. Maçın skorunu Fiorentina'nın 89'da 4. golünü atan Castrovilli belirledi.

Yiğido'nun kaptanı Hakan Özmert, 81. dakikada rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Fiorentina çeyrek finale yükseldi. Sivasspor ise Avrupa macerasına son 16 turunda veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ilk tehlikeli atak Fiorentina'dan geldi. Bonaventura'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

4. dakikada bu kez ev sahibi ekip etkili geldi. Caicedo'nun ceza yayının gerisinden şutunda top kalecinin sağından dışarıya çıktı.

5. dakikada Dodo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Arthur Cabral'ın uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

22. dakikada Martinez Quarta'nın ceza yayına girerken vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

35. dakikada Sivasspor öne geçti. Cofie'nin pasıyla sol çaprazdan hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden şutunda top uzak köşede filelerle buluştu: 1-0

44. dakikada konul ekip eşitliği yakaladı. Bonaventura ile duvar pası yaparak defansın arkasına sarkan Gonzalez'in vuruşunda kaleciden seken topu Arthur Cabral filelere gönderdi: 1-1
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