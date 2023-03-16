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Infantino yeniden FIFA başkanı seçildi

Dünya futbolunun patronu FIFA'da başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Eski başkan Gianni Infantino bir kez daha kazandı.

Infantino yeniden FIFA başkanı seçildi
Ekleme: 16.03.2023 - 15:49 Güncelleme: 16.03.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Futbolun çatı kuruluşu FIFA'da başkanlığa yeniden Gianni Infantino seçildi. Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 73. FIFA Kongresi'nde başkanlık seçimi yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak.

"Hepinizi seviyorum"

Infantino, seçimin ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında şöyle konuştu:

"FIFA Başkanı olmak inanılmaz bir onur, ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk. Desteğiniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. Beni sevenlerin nefret edenlerden çok olduğunu biliyorum. Hepinizi seviyorum."
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