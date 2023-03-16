  • USD: 18,96 - 18,99
  • EURO: 20,25 - 20,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray-Firmino teması ciddileşiyor

Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool'la sözleşmesi sona erecek Brezilyalı golcü Roberto Firmino için temaslarını hızlandırdı.

Galatasaray-Firmino teması ciddileşiyor
Ekleme: 16.03.2023 - 12:50 Güncelleme: 16.03.2023 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Yaz ve ara transfer dönemlerini hareketli geçiren Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına da erken başladı.

Liverpool ile sezon sonu yollarını ayıracak Roberto Firmino ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temasları sürdürüyor.

İngiltere'de çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Firmino için ciddi bir seçenek olduğu ve tecrübeli yıldızın sarı-kırmızılı takımda kendisini evinde gibi hissedebileceği yazıldı.

Gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak isteyen başkan Dursun Özbek ve yönetimi; Bafetimbi Gomis'in kontratının, Icardi'nin de kiralık sözleşmesinin biteceğini düşünerek yıldız bir forvet transferi yapmak istiyor.
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olağanüstü toplandı
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
ABD'deki kriz endişesi Avrupa'ya sıçradı! Domino taşları düşmeye mi başladı? Şimdi de Credit Suisse...
CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu
Kuralar çekiliyor! İşte Tuzla kura çekimi dahil 50 bin konut TOKİ sonuçları sorgulama!
Twitter'dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...
Politico, Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerde izleyeceği politikaları sıraladı
Şanlıurfa sele teslim! 6 aylık yağış 1 günde düştü! Acı bilanço: 15 ölü
PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!
Başkan Erdoğan'dan seçim hamlesi! Milletvekillerine talimat verdi
Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı
CHP İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'dan itiraf gibi sözler: 35 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz ama halk memnun
Terör destekçilerinden algı operasyonu! MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü' iddiasına yalanlama...
Millet İttifakı liderleri, Şanlıurfa'da yuhalandı...
TBMM'de kabul edildi: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine bir tepki de Gazi ve Şehitler Derneği’nden!
Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı