Galatasaray-Firmino teması ciddileşiyor

Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool'la sözleşmesi sona erecek Brezilyalı golcü Roberto Firmino için temaslarını hızlandırdı.

Yaz ve ara transfer dönemlerini hareketli geçiren Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına da erken başladı.



Liverpool ile sezon sonu yollarını ayıracak Roberto Firmino ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temasları sürdürüyor.



İngiltere'de çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Firmino için ciddi bir seçenek olduğu ve tecrübeli yıldızın sarı-kırmızılı takımda kendisini evinde gibi hissedebileceği yazıldı.



Gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak isteyen başkan Dursun Özbek ve yönetimi; Bafetimbi Gomis'in kontratının, Icardi'nin de kiralık sözleşmesinin biteceğini düşünerek yıldız bir forvet transferi yapmak istiyor.