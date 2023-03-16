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Fenerbahçe - Sevilla maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Sevilla'yı konuk ediyor.

Fenerbahçe - Sevilla maçının muhtemel 11'leri
Ekleme: 16.03.2023 - 09:45 Güncelleme: 16.03.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlayacak.

Temsilcimize gol yemeden 3 gol lazım

Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe'nin rövanş maçında turu geçebilmesi için 3 farklı galibiyetten başka şansı yok. Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde ise maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln ve Luan Peres kadroda yer almayacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski Serdar Dursun da yer almayacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Osayi, Rossi, Valencia, Batshuayi

Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe - Sevilla maçının muhtemel 11'leri
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