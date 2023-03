Fenerbahçe, Avrupa'ya kazanarak veda etti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında sahasında Sevilla'yı ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, ilk maçın skoru nedeniyle Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe, 2-0 yenildiği maçın rövanşında Sevilla'yı konuk etti.



Mücadele 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.



Maçta gol; 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltısından geldi.



Fenerbahçe, 2-0 kaybettiği maçın rövanşını kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etti.



Batshuayi gözyaşlarıyla oyundan çıktı



Sevilla'nın kullandığı korner sonrası hızlı hücum şansı yakalayan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bir anda adelesini tutmaya başladı ve yere yığıldı.



16. dakikada kendisini yere bırakan Batshuayi'nin yerine Joshua King oyuna girdi.



Yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarını tutamayan Michy Batshuayi, sedyeyle oyundan çıkarıldı.



Jorge Jesus'tan sürpriz ilk 11 tercihi



UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ilk maça göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de değerlendirdiği Lincoln Henrique'yi sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Willian Arao, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i ise yedek soyundurdu.



68 yaşındaki çalıştırıcı, bu futbolcuların yerine ise İsmail Yüksek, Miha Zajc, Jayden Oosterwolde, Arda Güler ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.



Sevilla karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, üçlü savunmasını Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai'den oluşturdu. Orta sahanın kanatlarında Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde oynarken, göbekte İsmail Yüksek ile Miha Zajc şans buldu. Portekizli teknik adam, hücum hattında ise Arda Güler, Michy Batshuayi ve Enner Valencia'yı görevlendirdi.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Emre Mor ise yedek soyundu.



Oosterwolde ilk kez



Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11'de görev aldı.



Ara transfer döneminde sarı-lacivertli renklere katılan 21 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.



Ligde sadece Konyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan sol bek, Sevilla'ya karşı ilk kes ilk 11'de mücadele etti.



Öte yandan Oosterwolde, Avrupa kupalarında ilk maçına da Fenerbahçe formasıyla Sevilla karşısında çıktı.



İsmail 6 maç sonra



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, 6 maç sonra ilk 11'de göre aldı.



Sezona çok iyi bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.



Son olarak 19 Ocak tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan İsmail, 57 gün sonra Sevilla karşısında maça direkt başladı.



İsmail, söz konusu sürede Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında son anlarda oyuna dahil olmuştu.



Tribünler kapalı gişe



Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde takımlarına destek oldu.



Fenerbahçeli taraftarlar, önemli karşılaşmada tribünlerin tamamını doldurdu.