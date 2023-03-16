Arda Güler yuvadan uçuyor! İki dünya devi birden Fenerbahçe’nin kapısını çaldı: Rekor bonservis bedeli…

Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezonun şu ana kadar en kritik maçı olan Sevilla karşısında tur şansı arayacak. 2-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İspanyol ekibini saf dışı bırakmak isteyen sarı-lacivertli ekipte flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun bir numaralı genç yıldızı olarak gösterilen Arda Güler için iki dünya devi birden devreye girdi.

Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile sezona başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının yönetiminde iyi bir başlangıç yaptı. İlerleyen haftalarda yaşanan düşüş sonrası tartışılan isim olan Jesus, sarı-lacivertli ekipteki en kritik maçına Kadıköy'de oynanacak olan Sevilla karşısında çıkacak.



İspanya'da rakibine 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını alarak bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı ve Avrupa'nın birçok takımı tarafından takip edilen Arda Güler, bu sezon sarı-lacivertli ekipte beklediği forma şansını bulmakta zorlanıyor.



Jorge Jesus'un en çok eleştirildiği konulardan birisi olan Arda Güler'in oyun süresi, taraftarları rahatsız eden unsurların başında geldi. Bu sırada yeteneğiyle Avrupa'nın birçok takımını da peşine takan Arda Güler, İspanya'da bomba bir habere konu oldu.



ATLETICO VE BARÇA DEVREYE GİRDİ



Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için İspanya'nın Atletico Madrid ve Barcelona takımlarının transfer savaşına girdiği iddia edildi. İspanyol basınından AS gazetesinde çıkan habere göre; Atletico Madrid, 18 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ediyor.



Haberde Arda Güler'in Avrupa'da talibinin çok olduğu vurgulanırken, 'Türk Milli futbolcunun ülkesinin en büyük gelecek vadeden yeteneklerinden biri olması' bekleniyor yorumu yapıldı.



DIEGO SIMEONE, ARDA GÜLER'İ ÇOK İSTİYOR



Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, Arda Güler'i kadrosunda görmeyi çok istediği ve oyuncuyu ofansif orta saha pozisyonu için uzun vadeli bir çözüm olarak gördüğü belirtildi.



Arda'yı takip eden tek takım Atletico Madrid değil. Bu transferde Madrid takımının en büyük rakibi ise Barcelona. Genç oyuncunun tercihi kilit öneme sahip olsa da Katalan takımının son zamanlarda yaşadığı mali ve hukuki krizler göz önüne alındığında, Atletico Madrid transferde bir adım önde görünüyor.





