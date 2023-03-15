Serdar Dursun, idman topu yüzünden Fenerbahçe'yle davalık oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, sezon başında Serdar Dursun'un yaptığı paylaşıma verdiği cezayla gündeme geldi.İdman toplarını eleştiren bir paylaşım yapan Serdar, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti. Gülüp geçilen eleştirinin perde arkası da dün açıklanan Tahkim Kurulu kararlarının ardından tekrar gün yüzüne çıktı.Paylaşımın ardından Fenerbahçe'nin golcü oyuncuya 15 bin dolar para cezası kestiği öğrenilirken, Serdar da bu cezayı haksız bulup Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurdu.Kurulun 15 Aralık 2022'de verdiği karar, Fenerbahçe'nin haklı olduğu yönündeydi. Oyuncunun itirazı, disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi. Ancak UÇK, yaptığı eleştirinin spor etiğine aykırı olduğu şeklinde bir gerekçe ortaya koydu. Serdar, hukuksal sürecini burada bırakmadı ve işi Tahkim Kurulu'na götürdü.Tahkim kurulu da yaptığı incelemenin ardından sarı-lacivertli kulübü haklı bularak davayı reddettiğini açıkladı.'Futbolcu Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/501- K.2022/482 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.'