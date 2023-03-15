  • USD: 18,96 - 18,99
  • EURO: 20,25 - 20,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Galatasaray'ın kulüp borcunun 5 milyar 818 milyon 247 bin lira olduğunu açıklandı.

Ekleme: 15.03.2023 - 17:19 Güncelleme: 15.03.2023 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Kulübü, 2022 yılını 311 milyon lira zararla kapattı.

Sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda kulüp ile bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2022 itibarıyla düzenlenmiş özet yıllık mali, yönetsel ve sportif faaliyetler hakkında yönetim kurulu adına muhasip üye Levent Yaz sunum yaptı.

Sportif AŞ'nin 1 Haziran-30 Kasım arasındaki 6 aylık dönemde zarar ettiğini belirten Yaz, "Sportif AŞ, toplamda 254 milyon lira zarar etti. Gelirlerimiz istediğimiz gibi artmadı. Geçen sezonun kötü gitmesinden dolayı sponsorluk gelirlerinde sorunlar yaşadık. Aynı nedenle kombine kart ücretlerinde istediğimiz artışı yapamadık. Değişken gelirimiz (UEFA veya Token) şu ana kadar neredeyse hiç olmadı. Son olarak daha önceden yapılan bazı kontratlar önümüzü tıkadı." diye konuştu.

Futbol takımı maliyetlerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile kıyaslayan Yaz, "Fenerbahçe bizden yüzde 15-20 daha fazla harcama yapmış durumda. Diğer rakibimiz Beşiktaş ise bizden biraz daha az harcama yapmış durumda. Oluşan zarardaki ana neden harcamalarımız değil. Esas olan rakiplerimize göre geçen dönem çok daha kötü sezon geçirmemiz ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları nedeniyle hak ettiğimiz gelire ulaşılamaması." ifadelerini kullandı.

Levent Yaz, kulübün 2022 yılında 1 milyar 14 milyon lira zarar ettiğini ancak Mecidiyeköy projesi gelirinin etkisiyle zararın 311 milyon liraya gerilediğini dile getirdi.

Denetleme kurulu üyesi Ömer Çirkin'in yaptığı sunumda ise sarı-kırmızılı kulübün toplam yükümlülüklerinin 5 milyar 818 milyon 247 bin lira olduğu belirtildi.

YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL MART SONUNDA

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, 18 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Divan kurulu üyelerine yapılan duyuruda genel kurulun Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi. Söz konusu gün çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantının 25 Mart'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu...
Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı
Deprem bölgesini sel vurdu! Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp
CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj! Skandal sözler yeniden gündem oldu: Bir ay içinde göreve iade edip özür dileyeceğiz
Banka iflasları beklentileri alt üst etti! Dünyanın gözü kulağı 22 Mart'ta ABD'de olacak: Fed faiz kararı ne olacak?
Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etti
Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
'Arkadaşlarım planlama yapıyor' demişti! Kılıçdaroğlu HDP'ye gidiyor
TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?
Şanlıurfa'da sel felaketi: Dokuz kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan 'Finlandiya'nın NATO üyeliği' açıklaması: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız
Devlet Bahçeli'den sel felaketi paylaşımı: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak
Bakan Bilgin'den 'Geçici işçiye kadro' açıklaması!
Zincir marketlere fahiş fiyat takibi! Resmi Gazete'de yayımlandı ceza katlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Muharrem İnce, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü'yle tartıştı
Bakan Akar'dan Karadeniz'deki kriz ile ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz
Alman ordusu dökülüyor! Meclis’te çaresizlik konuşması: Halimiz içler acısı
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı koalisyona açıktan destek: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek
Süleyman Soylu'dan sel felaketine ilişkin açıklama!
Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

Yerli otomobil TOGG’dan parmak ısırtan özellik! Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk

Meteoroloji 19 il için uyardı!

Meteoroloji 19 il için uyardı!

Osmaniye'de deprem sonrası korkutan görüntü: Yer ikiye bölündü

Osmaniye'de deprem sonrası korkutan görüntü: Yer ikiye bölündü

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı