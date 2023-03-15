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Fenerbahçe kötü haberi duyurdu: Çapraz bağlarında yırtık

Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Ekleme: 15.03.2023 - 11:18 Güncelleme: 15.03.2023 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve Brezilyalı oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamda, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde kapsamlı tetkikleri yapılmıştır.

İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."

Bu sezon sarı-lacivertli kulüpte 35 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 2 gol kaydetti ve 8 asist yaptı.
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