Başakşehir - Gent maçında 11'ler belli oldu...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde çeyrek final için Gent'i konuk edecek.



İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.



Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.



Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.



Medipol Başakşehir'de isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu maçta forma giyemeyecek.



İstanbul ekibinde, sakatlığı bulunan Mesut Özil bu maçta takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan bir başka isim Eden Karzev'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.



Başakşehir, Avrupa kupalarında 50. maçına çıkacak



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugün Belçika'nın Gent ekibini konuk edecek turuncu-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 49 karşılaşmada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı



Emre Belözoğlu ile Avrupa'daki 14. maç



Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 14. sınavını verecek.Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 27 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.



Sahasında 25. maç



Medipol Başakşehir, Gent mücadelesi ile Avrupa kupalarında 25. iç saha maçını oynayacak. İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 24 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda rakip fileleri 34 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 24 golü engelleyemedi.



Medipol Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak.



Mücadele TV 8.5 ve EXXEN ekranlarından canlı yayımlanacak.



İLK 11'LER



Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka



Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu, Torunarigha, Kums, De Sart, Fofana, Cuypers, Hong, Orban