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Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Sevilla ile oynayacağı müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek.

Ekleme: 14.03.2023 - 12:33 Güncelleme: 14.03.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te evinde Sevilla ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da David Coote oturacak.
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