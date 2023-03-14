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Beşiktaş, Zajc'tan sonra bir Fenerbahçeli futbolcuyu daha istiyor

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar Zajc'ın ardından Pelkas ile de görüşmeye başladı.

Ekleme: 14.03.2023 - 16:42 Güncelleme: 14.03.2023 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin sezon başında Hull City'ye kiraladığı Dimitris Pelkas'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Yunanistan'ın PAOK takımından 2.2 milyon euroya transfer edilen deneyimli oyuncuya Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi.

İstanbul'a dönmeye hazır

Miha Zajc ile de görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar 29 yaşındaki oyuncunun da menajeriyle temasa geçti. Sezon sonu için nabız yoklayan Beşiktaş, Yunan oyuncuyla ilk görüşmesinden olumlu sonuç aldı. Pelkas'ın da İstanbul'a dönmeye hazır olduğu kaydedildi. Hull City formasıyla bu sezon 17 maça çıkan deneyimli oyuncu 2 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.

Beşiktaş, Zajc'tan sonra bir Fenerbahçeli futbolcuyu daha istiyor
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