Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi! ABD'ye gidecek mi ?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi yaşanıyor. Milli futbolcunun Türkiye’de kalmak istediği ancak ABD’den gelen transfer teklifine eşi Ece Tosun’un sıcak baktığı öğrenildi... Cenk Tosun’un yaşadığı bu kafa karışıklığının performansına da olumsuz yansıdığı iddia edildi.

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sorunu yaşanıyor. Siyah- Beyazlı takımdaki 3. dönemini yaşayan tecrübeli golcüye yakın dönemde MLS'ten transfer teklifi geldi. Bu sürpriz teklifin Tosun'un kafasını karıştırdığı ve golcü futbolcunun performansının bu nedenle geriye doğru gittiği iddia edildi.



EŞİ ABD'Yİ ÇOK İSTİYOR



İngiltere'de Everton forması giydikten sonra Beşiktaş'a geri dönen yıldız golcünün eşi Ece Tosun'un ABD'de yaşamaya sıcak baktığı ve bu durum sonrası Cenk Tosun'un kararsız kaldığı belirtildi. 31 yaşındaki Cenk Tosun'a Chicago Fire 2 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme önermişti. Beşiktaş, Tosun'u satarsa 2 milyon dolar kazanacak.





SÖZLEŞMESİ 1+1 YILLIK



Beşiktaş'la Cenk Tosun arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Tosun Paşa sezon sonunda Siyah-Beyazlı yetkililerle masaya oturacak ve bir karara varılacak. Bu sezon toplam 22 maçta 12 gol 2 de asist kaydeden Cenk, 3 gole daha katkı sağlarsa mevcut sözleşmesi otomatikman 1 yıl süreyle uzamış olacak. (Takvim)



