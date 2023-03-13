Sevilla maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda 1-0'ın rövanşında sahasında Perşembe günü Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de üzücü bir gelişme yaşandı.Teknik Direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Lincoln Henrique, İspanya'da oynanan ilk maçta Sevilla oyuncusu Jesus Navas'la girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşamıştı.Brezilyalı futbolcu, beIN Sports'un haberine göre, Sevilla ile oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.Sevilla maçında Jorge Jesus'un sol bekte yeni transfer Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu arasında bir tercih yapacağı ileri sürüldü. Zorlu mücadelede sol bekte Ferdi'nin forma giymesi durumunda sağ bekte de Osayi-Samuel'in görev yapacağı konuşuluyor.