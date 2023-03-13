  • USD: 18,95 - 18,98
  • EURO: 20,26 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevilla maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda Perşembe günü sahasında Sevilla ile rövanş maçına çıkacak Fenerbahçe'de ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique'nin bu karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ekleme: 13.03.2023 - 13:51 Güncelleme: 13.03.2023 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda 1-0'ın rövanşında sahasında Perşembe günü Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de üzücü bir gelişme yaşandı.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Lincoln Henrique, İspanya'da oynanan ilk maçta Sevilla oyuncusu Jesus Navas'la girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşamıştı.

Rövanşta oynayamayacak

Brezilyalı futbolcu, beIN Sports'un haberine göre, Sevilla ile oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

Sevilla maçında Jorge Jesus'un sol bekte yeni transfer Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu arasında bir tercih yapacağı ileri sürüldü. Zorlu mücadelede sol bekte Ferdi'nin forma giymesi durumunda sağ bekte de Osayi-Samuel'in görev yapacağı konuşuluyor.

Sevilla maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!
Kılıçdaroğlu IMF'ye sinyali çaktı! Talimatı yurt dışından mı aldı? Akıllara İngiliz Reuters'ın o analizi geldi
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi!
Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı kararını verdi
Togg fiyat listesi 2023 belli oluyor! Yerli otomobil için nefesler tutuldu: Togg satışa çıkıyor!
HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi
Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...
Binali Yıldırım'dan Yeniden Refah Partisi ile görüşme hakkında açıklama: Yeni gelişmeler olacak
CHP'li Beylikdüzü Belediyesine bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadı
Muharrem İnce adaylığını açıkladı, CHP tutuştu: Gürsel Erol’dan dikkat çeken çağrı
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu
YSK seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi
Bakan Soylu: Depremde 48 bin 448 kişi vefat etti
Suriye ile normalleşmede kritik gün: Tarih ve yer belli oldu!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel'den kazandığı manevi tazminatı depremzedelere bağışladı
Bakan Özer duyurdu: LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
Konyalı Gazi 6'lı koalisyona ateş püskürdü: HDP ile bir araya gelenin, HDP'den farkı yoktur
CHP'den İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'e bir darbe daha gelecek
12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yıkılan Galeria Sitesi’nin altındaki kolonsuz havuzun görüntüsü

Yıkılan Galeria Sitesi’nin altındaki kolonsuz havuzun görüntüsü

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek