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Rakitic bombası! Menajeriyle resmen görüşüldü

Trabzonspor'da geçici başkan Ertuğrul Doğan, İspanyol menajer Canales'i konuk etti. Doğan'ın Sevilla'nın oyuncusu Ivan Rakitic için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Ekleme: 13.03.2023 - 12:54 Güncelleme: 13.03.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'da başkan yok… Teknik direktör yok… Ancak transfer operasyonu tam gaz devam ediyor.

Geçici başkan ve kongre için tek aday Ertuğrul Doğan, seçilirse yeniden çalışacağı Abdullah Avcı'nın verdiği rapor üzerinden görüşmelere devam ediyor.

Doğan başkan adaylığını resmen açıkladığı gün İstanbul'daki ofisinde İspanyol menajer Canales'i konuk etti… Barcelona'nın hocası Xavi ve Aston Villa'nın hocası Unai Emery'nin de menajeri olan Canales'le bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin Bartra'nın tavsiyesiyle İspanyol teknik adam Joseba Etxebaria için olduğu bile olduğu iddia edildi.

HAMSIK YERİNE RAKITIC

Ancak görüşmenin Sevilla'nın orta sahadaki yıldızı Ivan Rakitic için yapıldığı ortaya çıktı. Avcı'nın isteğiyle sezon sonunda takımdan ayrılacak Marek Hamsik'in boşluğunu doldurmak için Hırvat orta saha için bir ön görüşme olduğu belirtildi.
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