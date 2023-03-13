Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Konyaspor maçında yok

Galatasaray'da eksikliği hissedilen Dries Mertens'in önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor maçında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da haftanın tek can sıkıcı olayı ise Dries Mertens'in sakatlığı nedeniyle oynayamamış olmasıydı.



Belçikalı futbolcunun sağlık durumu beklenenden kötü. Diz iç bağlarındaki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan deneyimli oyuncunun Konyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.



Sağlık ekibinden yoğun çaba var

Sağlık ekibinin Mertens'i kısa sürede sahalara döndürmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.



35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 22 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.



