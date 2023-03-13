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Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş karar verildi! 2 ayrılık birden...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını kazanmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon planlamasını şimdiden yapmaya başlayan sarı lacivertliler, transferin yanı sıra takımdaki oyuncularla ilgili kararını da verdi. Kanarya, gelecek sezon kadrosuna birçok takviye yapmayı planlarken, iki isimle de yollarını ayıracak.

Ekleme: 13.03.2023 - 10:20 Güncelleme: 13.03.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını kazanmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Gelecek sezon planlamasını şimdiden yapmaya başlayan sarı lacivertliler, transferin yanı sıra takımdaki oyuncularla ilgili kararını da verdi.

Kanarya, gelecek sezon kadrosuna birçok takviye yapmayı planlarken, iki isimle de yollarını ayıracak.

CRESPO DÜŞÜŞTE

İlk 11'de genelde Arao ile ikili olan Crespo, kendi pozisyonundan beklenenin aksine top dağıtması da istenince formdan düşmeye başladı.

ROMA İZLİYOR

Deneyimli oyuncunun Sevilla maçındaki performansını ise İtalyan devi Roma'nın izlediği öğrenildi. Mourinho'nun vatandaşı için rapor beklediği, istenilen seviyede olması halinde takımına alınması için yönetime talepte bulunacağı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON SONU BİTİYOR

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Miguel Crespo'nun, sarı-lacivertliler ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SZALAI'NİN TALİPLERİ ARTIYOR

İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla, Szalai için Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmişti. İngiliz ekibi Fulham'ın da yıldız oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki Macar stoper için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. 2021 yılında Limassol'dan 2.2 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

KİRALIKLARIN DÖNÜŞÜ ZOR

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği iki ismin dönüşü zor görünüyor.Sarı-lacivertli takımla 5 maçta 1 asist yapabilen ve Braga'ya gönderilen Bruma, 6 Portekiz Ligi maçında 3 gol, 1 asistlik katkıya ulaşırken, bunu sadece 240 dakikada gerçekleştirdi.

Portekiz ekibi, sezon sonunda 28 yaşındaki sol kanat için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.

BERISHA ÜLKESİNDE KENDİNİ BULDU

Braga, 2 milyon Euro civarında bir bonservisle Berisha transferini bitirmek istiyor. F.Bahçe, PSV'den 4 milyon 250 bin Euro'ya aldığı Bruma için aynı parayı talep ediyor.

Sezon başında ülkesinin takımlarından Augsburg'a kiralık giden Berisha, 18 maçta 8 gol, 4 asist kaydetti. Alman oyuncu, geri dönmeyecek. Augsburg 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.


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