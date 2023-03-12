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Trabzonspor zorlu sınavda hata yapmadı! Edin Visca Adana Demirspor'u yıktı...

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın zorlu maçında evinde Adana Demirspor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bordo Mavili ekip bu skorla beraber puanını 41'e yükseltirken, Mavi Şimşekler 42 puanda kaldı. Fırtına'da 8 hafta sonra sakatlıktan dönen Edin Visca ise 4 dakikada maça damga vurdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Ekleme: 12.03.2023 - 18:25 Güncelleme: 12.03.2023 - 18:31 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadeleleri nefesleri kesmeye devam ediyor.

Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasıyla beraber haftaya Orhan Ak yönetiminde başlayan Trabzonspor, ligin zorlu ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk etti.

Fırtına, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın attığı golle öne geçti.

Dakikalar 22'yi gösterirken Adana Demirspor'un yıldız ismi Belhanda, gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarının skorunu belirleyen golü ise 45+1. dakikada Badou Ndiaye kaydetti ve iki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Trabzonspor zorlu sınavda hata yapmadı! Edin Visca Adana Demirspor'u yıktı...

EDİN VISCA GİRDİ İBRE DÖNDÜ

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Edin vissca, 8 hafta sonra oyuna dahil oldu ve 78. dakikada Hugo'nun attığı kafa golünde asist yaptı.

Asistin yalnızca 3 dakika sonrasında şık bir gole imza atan Edin Visca, takımını 3-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Umut Bozok sahneye çıktı ve skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.
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