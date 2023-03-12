Süper Lig’de Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Karşılaşmanın tüm detaylarını ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya 3. sırada başlayacak.



Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.



BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Redmond, Amir, Cenk, Aboubakar.



BEŞİKTAŞ'TA WELİNTON CEZALI



Siyah-beyazlı ekipte Welinton Souza oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.



MKE Ankaragücü maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da sarı kart görmüştü.



GHEZZAL'IN DURUMU BELİRSİZ



Uzun süren sakatlığının ardından Antalyaspor maçında sahalara dönmesi beklenen ancak karşılaşma öncesi yapılan ısınma sırasında kasığından sakatlanan Rachid Ghezzal'ın durumu belirsizliğini koruyor.



Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Ghezzal'ın durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.



Tecrübeli oyuncu yapılacak değerlendirmelerin olumlu sonuç vermesi halinde Medipol Başakşehir maçıyla birlikte yeniden sahalara dönecek.



CENK TOSUN SINIRDA



Siyah-beyazlı takımın hücum silahlarından Cenk Tosun, oynanacak karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak.



Bu sezon Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören golcü oyuncu, Medipol Başakşehir maçında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve İstanbulspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.



BAŞAKŞEHİRDE ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.