Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip, galibiyetle birlikte tarihi çıkışını sürdürmek isterken, Kasımpaşa ise küme hattından uzaklaşmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



İŞTE İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi



Kasımpaşa:



Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.



Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.