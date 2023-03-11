  • USD: 18,94 - 18,97
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip, galibiyetle birlikte tarihi çıkışını sürdürmek isterken, Kasımpaşa ise küme hattından uzaklaşmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Ekleme: 11.03.2023 - 17:53 Güncelleme: 11.03.2023 - 17:54 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi

Kasımpaşa:

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.

Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı
Diyarbakır'da konut seferberliği: '27 bin 253 konutun yapımına başlandı'
Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Bu hafta Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na 8 maddeli cevap
Deprem felaketinde 34'üncü gün: Can kaybı 47 bin 975'e yükseldi
Kentsel dönüşüme finansal destek! Bakan Nebati: Kiralık konut arzını artıracağız
HÜDA PAR aday çıkarmayacak
Bahçeli'den HDP'ye hazine yardımı kararına tepki: AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur
Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları'na seslendi: 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak.
GÜNDEM YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
Bakan Akar'dan 'Asker kışladan geç çıktı' iddialarına yanıt: Mehmetçik 05.45'te enkaza hareket etti
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde: Kaybedecek vaktimiz yok!
İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu
Bakan Soylu: Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki terörist etkisiz
Şehit eşinden 6’lı masaya: Eşimin katilleri ile masaya oturanlara hakkımı helal etmiyorum
CHP’li başkan 2.5 milyonluk liralık seyahate çıkıyor... Belediye kasasından ödenecek
HDP ile pazarlık ateşle oynamak
Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal'ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar
11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu