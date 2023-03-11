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Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet rekoru kırdı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, üst üste 14. maçını da kazanarak Süper Lig rekorunu kırdı.

Ekleme: 11.03.2023 - 21:07 Güncelleme: 11.03.2023 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’de 25. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray ile Selçuk İnan’ın ekibi Kasımpaşa, hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın galibiyet golünü yeni transfer Nicolo Zaniolo attı.

Galibiyet golü Zaniolo'dan

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlara girsede golü bulamadı ve 0-0 ile soyunma odasına girildi.

İkinci yarının başında Yunus Akgün yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo maçın 57. dakikasında Rashica'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Galatasaray formasıyla ilk maçında ilk golünü attı.

Galatasaray, Süper Lig rekorunu kırdı

Süper Lig’de üst üste 14. maçını da kazanan Galatasaray Beşiktaş’ın galibiyet rekorunu kırdı ve tarihe geçti. Sarı-kırmızılar, bu galibiyetle 60 puana yükseldi. Antalyaspor galibiyetinin ardından mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 25 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Ümraniyespor’u konuk edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet rekoru kırdı
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