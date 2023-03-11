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Galatasaray'dan Süper Lig rekoru

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu.

Galatasaray'dan Süper Lig rekoru
Ekleme: 11.03.2023 - 22:38 Güncelleme: 11.03.2023 - 22:49 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de sezona Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimi, Okan Buruk yönetimindeki yeni teknik ekibiyle giren sarı-kırmızılı ekip, sezon başında ve ara transfer dönemlerinde yaptığı transferlerle dikkati çeken bir kadro oluşturdu.

Sezonun ilk 11 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, bu süreçte çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Puan tablosunda 11. haftayı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, sonrasındaki performansıyla adeta lige damga vurdu.

Galatasaray son olarak 11. haftada puan kaybı yaşadı

Ligde son puan kaybını 11. haftada sahasında Alanyaspor'a karşı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasındaki Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Sivasspor (2-1), Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Hatayspor (4-0), Antalyaspor (2-1), Giresunspor (4-0), Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) ve Gaziantep FK (3-0/Hükmen) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

63 yıllık rekor kırıldı

Sarı-kırmızılı takım ligin 25. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek seriyi 14 maça taşıdı. Galatasaray, böylelikle Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun da yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlı ekibin Şubat 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu kırdı.

Galatasaray'dan Süper Lig rekoru

Gaziantep FK'yı hükmen mağlup ettiler

Ligde 13 müsabakada rakiplerine puan şansı tanımayan Galatasaray, bu süreçteki 1 galibiyeti de maç yapmadan elde etti.

Süper Lig'de 23 Ekim 2022'den bu yana puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Gaziantep temsilcisinin ligden çekilmesiyle Galatasaray 24. haftayı maç yapmadan geçti. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 3-0 galip sayıldı.

"Türkiye çok soğuk bir yer"

Sezon başından bu yana Okan Buruk ile karşılaştırılan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamalar bu rekorun ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Jesus şu açıklamaları yapmıştı:

"Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum."

Galatasaray'dan Süper Lig rekoru

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