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Sivasspor tek golle kaybetti, turu Sivas'a bıraktı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. İtalyan ekibinin golü, 69. dakikada Antonin Barak'tan geldi.

Ekleme: 10.03.2023 - 01:13 Güncelleme: 10.03.2023 - 01:14 / Editör: Ozge Selin
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk oldu.

Ev sahibi Fiorentina mücadeleye, Terraciano, Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Jovic 11'iyle başladı.

Sivasspor ise Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo 11'iyle sahada yer aldı.

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından Fiorentina, 69. dakikada Antonin Barak'la üstünlük golünü buldu. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken mücadele İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın sonuna dört dakika eklenirken Sivasspor'da Max Gradel, rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

Eşleşmenin ikinci maçı, 16 Mart Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

Avrupa kupalarındaki 29. maç

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fiorentina'ya konuk olan Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 29. mücadelesine çıktı

Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı.

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa kupalarında 29. maçına çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.
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