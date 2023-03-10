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Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor'un başına Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın'ın geçeceği iddia edilmişti. Sergen Yalçın'dan o iddialara yanıt geldi.

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması
Ekleme: 10.03.2023 - 15:04 Güncelleme: 10.03.2023 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor son günlerde birbiri ardına gelen istifalarla sarsıldı.

Önce Ahmet Ağaoğlu, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı. Kongre kararı alınır alınmaz bir istifa haberi daha geldi. Şampiyonluk sevinci yaşayan Abdullah Avcı, bordo- mavililer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Teknik direktör arayışına giren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın, bordo-mavili ekibin başına geçeceği öne sürüldü.

'Trabzonspor'dan teklif gelmedi'

tv100'ün haberine göre; ünlü teknik adam, kendisine sorulan 'Hocam Trabzonspor ile isminiz geçiyor. Neler söylemek istersiniz?' sorusuna, 'Henüz bir teklif almadım.' ifadeleriyle cevap verdi.

Başarılı çalıştırıcı 'Teklif gelmesi halinde ne yanıt verirsiniz?' sorusuna da 'Henüz teklif almadım.' cevabını yineleyerek bir nevi iddialara yeşil ışık yaktı.

Sergen Hoca, genelde bu tarz sorularda kestirip atmasıyla tanınan bir teknik adam olduğu için Trabzonsporlular bu haber üzerine yeni hocanın Sergen Yalçın olabileceğini iddia etti.

İstifa sonrası tüm teklifleri reddetti

Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Sergen Yalçın, istifa edip dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu.

Yalçın, bu süreçte Katar'dan ve Süper Lig'den birçok teklif aldığını da açıklamıştı. Ayrıca başarılı çalıştırıcı, futbolculuk döneminde 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.
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