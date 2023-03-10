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Mauro Icardi'den flaş karar! Gelecek sezon...

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusuydu. PSG'nin kesin olarak kadroda düşünmediği golcü için Serie A ekipleri sıraya girmişti. Sarı kırmızılılar Icardi için teklifini hazırlarken Arjantinliden de flaş bir karar geldi.

Ekleme: 10.03.2023 - 13:32 Güncelleme: 10.03.2023 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, takımın göz bebeği Mauro Icardi'yi takımda tutmak için planlarını hazırlıyor.

Paris-Saint Germain'den kiralanan ve sezon sonunda Fransız ekibine dönecek Arjantinli golcünün yüksek maliyetini karşılamak için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.

PSG'nin yaklaşık 15 milyon euro talep ettiği 30 yaşındaki yıldız oyuncu için pazarlık masasına oturulacak. Rakamı daha aşağı çekmeye uğraşacak Aslan, takımdan ayrılması muhtemel isimlerden elde edeceği bonservis bedeline güveniyor.

Sezon sonu için Nelsson ve Boey'e ciddi taliplerin olduğu sarı-kırmızılılar, yüksek bir bonservis elde etmeyi planlıyor.

Bu paranın bir kısmı Icardi'nin bonservisine gidecek. Kiralık geldiği Galatasaray'da huzuru bulan ve PSG'den kolaylık isteyecek 30 yaşındaki golcü, İstanbul'da mutlu olduğunu yöneticilere bildirdi.

Takımda kalmak istediğini vurgulayan Mauro Icardi ayrıca yıllık maaşında da pazarlığa açık olduğunu iletti. Galatasaray'ın Icardi için düşündüğü yıllık ücret yaklaşık 5 milyon euro civarında. Fotomaç'ın haberine göre sözleşmede ekstra bonus da olmayacak. Sarı-kırmızılı yöneticiler, bonusları da bu rakamın içine koymak istiyor.

Pazarlıklar bu noktadan ilerleyecek. Icardi ise bonuslarla daha yüksek bir kazanç bekliyor.


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