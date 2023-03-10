GÖRÜLMEMİŞ TRANSFER ANLAŞMASI! Sınırsız kelle paça çorbası karşılığında transfer oldu!

İzmir'de bulunan amatör futbol takımı Karabağlar Spor Kulübü eşine az rastlanan bir transfere imza attı. Karabağlar Spor Kulübü, genç kaleciyi sınırsız kelle paça çorba karşılığında kadrosuna kattı.

Futbol tarihinin en enteresan transferlerinden biri İzmir'de gerçekleşti. Duyanların şaşkınlığını gizleyemediği transfer sosyal medyada gündeme oturdu.



İzmir'de bulunan amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki kaleci Kenan Gürsen Saat'i sınırsız kelle paça çorbası karşılığında transfer etti.



İHA'nın haberine göre transferin nasıl gerçekleştiği konusunda açıklamalar yapan Kenan Gürsen Saat "Başkanımızın restoranına uzun zamandan beri gidiyordum. Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu teklif de benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence çok güzel oldu." dedi.



Yapılan anlaşma karşılığında genç kaleci bir sezon boyuncu sınırız şekilde kelle paça çorbası içebilecek.



Hedefini açıkladı



Sınırsız kelle paça karşılığında transfer olan Kenan Gürsen Saat yeni hedefini açıkladı. Genç futbolcu "Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak" ifadelerine yer verdi.



Transfer hakkında açıklama yapan Karabağlar Spor Kulübü Başkanı Adem Kuzu "Kenan benim eski müşterilerimdendi. Kendisi kelle paça hastası. Benim tüm futbolcularım idman sonrası restoranda ücretsiz yemek yiyor ama Kenan'ın sınırsız kelle paça hakkı var. Sporcularımız eğer başarılı olursa beyti değil tandırla besleyeceğim" dedi.