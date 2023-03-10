Fenerbahçe deplasmanda istediğini alamadı! Sevilla 2 golle kazandı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla'ya konuk oldu. Maçın ilk 45 dakikasında iyi bir oyun ortaya koyan sarı lacivertli ekip, 2. yarıda yediği 2 golle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.Avrupa'da grubunu lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turuna İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti.Turun ilk bacağında Sevilla'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak tur umutlarını evine taşıdı.Ev sahibi ekibin gollerini 56. dakikada Jordan ve 69. dakikada Barak kaydetti.MAÇTAN DAKİKALAR3' Sevilla'da Alex Telles, Enner Valencia'ya yaptığı faul sonrası maçın ilk sarı kartını gördü.8' Fenerbahçe Ferdi'yle gole yaklaştı, kaleci Dmitrovic izin vermedi.14' Enner Valencia, kaleciyi önde görünce orta sahadan şansını denedi. Top az farkla auta çıktı.20' Joshua King'in çaprazdan şutu az farkla auta çıktı.23' Rakitic'in uzaktan şutunu Altay Bayındır son anda tokatladı.28' Enner Valencia'nın şık pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Joshua King, Dmitrovic'i geçemedi.32' Fenerbahçeli futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.45' Ferdi'nin ortasında Joshua King'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.67' Fenerbahçe'de King ve Crespo'nun yerine Michy Batshuayi ve Diego Rossi oyuna dahil oldu.72' Enner Valencia'nın kafa vuruşunda Dmitrovic başarılı.RÖVANŞ TARİHİBugün oynanan olan Sevilla - Fenerbahçe maçının rövanşı ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak.